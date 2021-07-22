رسميًا.. #النصر يعلن التعاقد مع مدافع فياريال

أعلن نادي النصر، التعاقد مع راميرو فونيس موري، مدافع فريق فياريال الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن تعاقد النصر مع أندرسون تاليسكا، وفينسنت أبوبكر، خلال سوق الانتقالات الجارية، ضمن الصفقات الأجنبية، ليكملها انضمام موري.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة، تويتر، فيديو تقديم دعائي للاعب يظهر خلاله أثناء اتصاله برئيس نادي النصر لإبلاغه الموافقة على الانضمام لصفوف الفريق.

وقال اللاعب في نهاية الفيديو: “أهلًا جماهير نادي النصر؛ أنا هنا ومستعد، أراكم قريبًا”.

وسبق أن لعب موري مع أندية ريفر بليت الأرجنتيني، وإيفرتون الانجليزي قبل الانتقال لصفوف نادي فياريال في صيف عام 2018.

ولعب راميرو مع فياريال 74 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2 لزملائه؛ ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر وخط الوسط المدافع بجانب لعبه بشكل أساسي في مركز قلب الدفاع.