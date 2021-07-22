محافظات جديدة تنضم لاحتجاجات الأحواز.. وقوات إيرانية تواجههم بالرصاص الحي

خرجت محافظات إيرانية جديدة تضامنا مع محافظة خوزستان التي خرجت عن بكرة أبيها خاصة في عاصمة المحافظة ” الأحواز العربية”.

وبحسب الحراك الميداني فقد خرجت مدينة كرمانشاه، إضافة إلى مدينة علي غودرز التابعة لمحافظة لرستان.

وقد قام النظام بإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين من قبل القوات الخاصة الإيرانية في الأحواز.

كما شهدت مدينة معشور هجوما عنيفا من الأجهزة الأمنية الإيرانية.

وكانت محافظة أصفان، قد خرجت أمس أيضا ضمن حراك واسع تشهده المحافظات الإيرانية، على سياسة التعطيش والجفاف، التي يمارسها النظام ضد إقليم الأحواز العربية.

يذكر أن احتجاجات أزمة المياه، أجبرت الرئيس حسن روحاني على إرسال نائبه الأول إلى خوزستان.

بينما عقد الرئيس المنتخب المتشدد إبراهيم رئيسي اجتماعا خاصا لدراسة أوضاع المحافظة.