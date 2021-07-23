بسبب “بيغاسوس”.. #ماكرون يغير هاتفه ورقمه!

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية امس الخميس، إن الرئيس إيمانويل ماكرون غير هاتفه ورقمه في ضوء ما تم الكشف عنه في قضية برنامج بيغاسوس للتجسس.

وأضاف المسؤول أنه ليس هناك ما يؤكد اختراق هاتف ماكرون بالفعل. وقال لرويترز: الأمر لا يعدو كونه إجراءات أمن إضافية.

وفي وقت سابق الخميس، دعا ماكرون إلى عقد مجلس دفاع استثنائي، من أجل مناقشة برنامج التجسس الإسرائيلي، بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع، كما قال المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال.

وقد تم تحديد ماكرون والعديد من أعضاء الحكومة الفرنسية على أنهم أهداف محتملة لهجمات التجسس عام 2019، بحسب ما ذكرته صحيفة “لوموند” الفرنسية.

ويهدف البرنامج، الذي أنتجته شركة إن إس او”، للاستفادة من الثغرات الأمنية في برامج الهواتف الذكية للوصول إلى البيانات الخاصة.