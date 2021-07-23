الإمارات تنفي استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على الاتصالات

نفت وزارة الخارجية الإماراتية ما وصفته بـ”مزاعم” تورطها في التجسس على أفراد بحسب اتهامات وردت ضمن سلسلة تحقيقات صحفية تحت مسمى “مشروع بيغاسوس”.

وقالت الوزارة المزاعم التي وردت في التقارير الصحافية الأخيرة التي تدعي أن #الإمارات من بين عدد من الدول المتهمة بمراقبة الصحافيين والأفراد خاطئة قطعا وليس لها أي أساس من الصحة.

ويأتي ذلك بعد تحصل منظمة العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز” على قائمة ضمت 50 ألف رقم هاتف اختارها زبائن لشركة “أن.أس.أو غروب” الإسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسس محتملة باستخدام تقنية بيغاسوس.