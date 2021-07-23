مسؤول: زيادة عدد رحلات #قطار_الحرمين_السريع تدريجياً

أكد مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي أن عدد الرحلات اليومية لقطار الحرمين 4 رحلات تنطلق من جدة باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي الأيام القادمة ستتم زيادتها تدريجيا.

وفي تصريحات صحافية قال أن جائحة كورونا أثرت كثيرا على الرحلات التي ستعود كما كانت وأكثر لنقل الركاب بين محطة جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال بحسب تقرير لصحيفة عكاظ: توجب علينا تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة، في موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن، واليوم تمت إعادة التدشين بعد استكمال أعمال المحطة، وخلال الفترة القادمة ستتم زيادة الرحلات توافقا بين العرض والطلب المتوقع.