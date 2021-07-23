طوكيو 2020: فريق اللاجئين يسير خلف العلم الأولمبي في الافتتاح

قال مسؤول أولمبي إن جميع أعضاء فريق اللاجئين وهم 29 رياضياً سيسيرون خلف العلم الأولمبي خلال حفل افتتاح أولمبياد طوكيو الصيفي في وقت لاحق من اليوم الجمعة، لتمثيل أكثر من 82 مليون لاجيء ومشرد في شتى أنحاء العالم.

وشكلت اللجنة الأولمبية الدولية أول فريق للاجئين في دورة ريو دي جانيرو الصيفية قبل خمسة أعوام بهدف رفع الوعي بقضية النازحين والمشردين بعد تدفق مئات الآلاف على دول أوروبا من مناطق الصراع المختلفة حول العالم.

وقال مسؤول التضامن الأولمبي جيمس ماكليود في مؤتمر صحافي: “يمثل المنتخب الأولمبي للاجئين 82.5 مليون مشرد ولاجيء حول العالم”.

وأضاف ماكليود: “هناك شعور بالأمل بأن يتمكن هؤلاء من تسليط الضوء على هذه القضية”.

ووصل جميع أعضاء الفريق إلى العاصمة اليابانية مساء أمس الخميس، بعد تأخير بسبب إصابة مسؤول في الفريق بكورونا خلال تواجد الرياضيين في قطر للتدريب.

وخلال حفل الافتتاح سيسير أعضاء الفريق في المركز الثاني في طابور العرض بعد اليونان مهد الألعاب وسيتنافس الرياضيون في 12 رياضة مختلفة خلال الدورة.

وسبق لستة من أعضاء الفريق الحالي المشاركة في ريو دي جانيرو 2016.