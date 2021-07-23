أسعار #النفط تهبط متأثرة بمستجدات الطلب والعرض العالمي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة بعدما ارتفعت بأكثر من 2% أمس الخميس، وسط متابعة مستجدات المعروض والطلب على الخام عالميًا.

وهبطت أسعار الخام في مطلع الأسبوع الجاري وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لزيادة إصابات “كورونا” بفعل تفشي سلالة “دلتا” في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا.

ويتوقع محلل السلع لدى “كومنولث بنك” Commonwealth Bank “فيفيك دار” استمرار ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من العام الجاري في ظل تجاوز الطلب على النفط نمو المعروض من الخام، مشيرًا إلى أن سعر خام “برنت” قد يصل إلى 85 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من 2021، بحسب وكالة “رويترز”.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.5% إلى 73.42 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم سبتمبر 0.5% مسجلة 71.56 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن “بيكر هيوز” بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري في وقت لاحق اليوم.