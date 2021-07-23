لليوم التاسع على التوالي.. الاحتجاجات تتواصل في عدة مدن إيرانية من بينها طهران

تتواصل الاحتجاجات في إيران، لليوم التاسع على التوالي، في عدة مدن من بينها طهران وخوزستان وأصفهان، بحسب المعارضة الإيرانية.

وأرسلت السلطات الإيرانية، الآلاف من القوات الأمنية والوحدات الخاصة، لقمع احتجاجات الأحواز، فيما أقدمت السلطات على قطع الإنترنت في مناطق الأحواز، حسب ما أعلنه موقع غيران إنترناشيونال.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات ضد سياسة التعطيش الممنهج التي يمارسها النظام الإيراني بحق هذه الأقلية من تحويل مجرى أنهار الأحواز جنوب غرب إيران.

وكانت حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، قالت في وقت سابق إن السلطات المتعاقبة على حكم طهران مارست أبشع أساليب القمع والتنكيل والتطهير العرقي وأقذر سياسات التفقير والتجويع والتهجير القسري بحق الشعب الأحوازي، لافتة إلى أن تلك السياسات قادت سكان الأحواز إلى مرحلة الظمأ بعد أن نقلت سلطات إيران مياه الأحواز إلى عُمق الأراضي الفارسية.

ولفت البيان إلى أن سكان الأحواز واصلوا مقاومتهم بوجه الاحتلال الإيراني وانتفاضته احتجاجا على الوجود الفارسي في الأحواز والأوضاع المعيشية الكارثية، في ظل تدهور غير مسبوق للخدمات العامة، ونهب الثروات الطبيعية ومنها المياه، وجميع مناحي ومستويات الحياة العامة كافة.