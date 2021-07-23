مجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم هيئة الهلال الأحمر

إقرار اللوائح مع وزارة “الموارد البشرية” وخضوع المنسوبين لأحكام نظامي “العمل” و”التأمينات الاجتماعية”

نشرت الجريدة الرسمية السعودية، اليوم الجمعة، تعديل تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

وقالت “أم القرى”، في بيان، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل التنظيم، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) لتصبح بالنص الآتي: “إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية”.

ثانياً: تعديل المادة (السابعة عشرة)، لتصبح بالنص الآتي: “يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية”.