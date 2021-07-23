مفوضية حقوق الإنسان: إيران تستخدم القوة المفرطة والاعتقالات الواسعة لسحق المحتجين

قالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إن السلطات الإيرانية تستخدم القوة المفرطة والاعتقالات الواسعة لسحق الاحتجاجات، داعية للتركيز على حل أزمة المياه في الأحواز.

وأعربت عن قلقها من حصيلة الضحايا والاعتقالات الواسعة في إيران، لافتة إلى أن السلطات الإيرانية ركزت على قمع من يوجهون دعوات مشروعة.

وأضافت أن الوضع كارثي وعلى السلطات الإيرانية الاعتراف بذلك، فإطلاق النار واعتقال الناس في إيران سيفاقمان الغضب، في ظل افتقار إيران إلى قنوات فعالة تتيح للناس التعبير عن مشاكلهم

وأشارت إلى أن الحكومة الإيرانية بحاجة ماسة إلى تغيير مسارها، وعليها إعطاء تعليمات للأمن بعدم استخدام القوة المفرطة.