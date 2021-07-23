الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استخدام لقاح “موديرنا” للمراهقين

وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية اليوم على استخدام لقاح موديرنا المضاد لكوفيد 19 لمن تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

وذكرت الوكالة في بيان لها أن لجنة الأدوية للاستخدام البشري في وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بأن يشمل استعمال لقاح سبايكفاكس المضاد لكوفيد-19 (موديرنا) الأطفال بين عامي 12 و17 عاما”.

وقد تم درس تأثيرات سبايكفاكس الذي تنتجه شركة موديرنا الأمريكية في دراسة شملت 3732 طفلا تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

وبهذا القرار يصبح موديرنا هو اللقاح الثاني الذي يسمح باستخدامه للمراهقين في دول الاتحاد الأوروبي.

ويتم إعطاء لقاح سبايكفاكس (موديرنا) للفئة العمرية بين 12 و17 عاما على غرار من تبلغ اعمارهم 18 عاما وما فوق، اي على جرعتين في القسم الأعلى من الذراع تفصل بينهما أربعة أسابيع.

يذكر أن الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي كانت قد أجازت استخدام لقاح فايزر-بايونتيك لمن يبلغون 12 عاما وما فوق.