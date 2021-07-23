إتاحة فحص ما قبل الزواج في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص.. تعرّف على مواقع المنشآت وأوقات عملها

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، إتاحة إجراء فحص ما قبل الزواج في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص.

وأضافت في تغريدة على “تويتر” إنه يمكنك الآن الاستفادة من خدمة الفحص الطبي قبل الزواج في منشآت القطاع الخاص مع: إمكانية إجراء الفحص دون موعد مسبق، وبسرعة وسهولة.

وتابعت: “يتم إرسال كافة بيانات شهادات الزواج إلى أنظمة وزارة العدل إلكترونيّا، وإصدار شهادة معتمدة من قبل وزارة الصحة تصلك فور صدور نتائج الفحص.

كما أوضحت أنه يمكن للطرف الآخر إجراء الفحص في القطاع الحكومي أو الخاص.

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