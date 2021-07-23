بعد تجاوز المعتقلين 350 معتقلا .. موجات غضب حاشدة  بالأحواز ضد نظام الملالي #الاحواز_تنتفض

خرجت احتجاجات حاشدة في موجات غضب جديدة بمدن الأحواز العربية، ضد انتهاكات وقمع نظام الملالي في طهران ضد عرب الأحواز.

فعلى الصعيد الميداني خرجت تظاهرات غاضبة بمدينة معشور، إضافة إلى مدينة عبادان.

كما خرجت أيضا جماهير غاضبة في حي الثورة بالأحواز العاصمة، التي بدأت انتفاضة الغضب ضد القوات الإيرانية، عقب سياسة التعطيش والجفاف، إثر تحويل مجرى أنهار عربية إلى العمق الإيراني، ما تسبب في حرق المحاصيل وخسائر فادحة بعرب الأحواز.

وكانت قوات نظام الملالي قد أقدمت على اعتقال المئات من الأحوازيين، حيث تجاوز عدد المعتقلين في الأحواز 350 معتقلا خلال حملة الاعتقالات الجماعية التي شنتها الأجهزة الأمنية الإيرانية بحق النشطاء الأحوازيين في الأيام الماضية.