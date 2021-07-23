اقتحام السفارة الإيرانية في لاهاي بسبب الانتهاكات ضد الشعب الأحوازي

في تطور سريع لتسارع وتيرة الغضب الأحوازي ضد نظام الملالي في طهران، تم اقتحام السفارة الإيرانية في لاهاي.

الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي كتب على حسابه في تويتر :” اقتحام السفارة الايرانية بمدينة لاهاي في هولندا من قبل الأحوازيين دعمًا لثورة الشعب الأحوازي”.

وعلى الصعيد الداخلي خرجت احتجاجات غاضبة في جميع المدن الأحوازية، منددة بقمع القوات الخاصة الإيرانية بسبب اعتقال مئات الأحوازيين، وهتفت بعبارات ” الموت لخامنئي”، حيث خرجت تظاهرات غاضبة بمدينة معشور، إضافة إلى مدينة عبادان.

كما خرجت أيضا جماهير غاضبة في حي الثورة بالأحواز العاصمة، التي بدأت انتفاضة الغضب ضد القوات الإيرانية، عقب سياسة التعطيش والجفاف، إثر تحويل مجرى أنهار عربية إلى العمق الإيراني، ما تسبب في حرق المحاصيل وخسائر فادحة بعرب الأحواز.