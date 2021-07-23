1200 شخص.. ضحايا لشبكة إسرائيلية – فرنسية تعمل في استثمارات “ماس زائفة”

تعرض حوالي 1200 شخص لعمليات نصب من قبل شركة فرنسة – إسرائيلية تقوم باستثمارات زائفة في مجال الماس.

وكانت شبكة “مونت كارلو” الدولية، قد كشفت أمس الخميس، عن الشرطة الفرنسية، أنه في العام 2017، بدأ التحقيق في قضية كبيرة خاصة بالاستثمار الزائف في الماس، إثر عملية احتيال واسعة بحوالات زائفة، بعدما وقع ضحيتها نادي كرة القدم في مدينة أنجي، التي تقع غربي فرنسا.

وكشفت التحقيقات التي استمرت عدة سنوات عن شبكة من المحتالين تدار من إسرائيل، متخصصة في إنشاء منصات إلكترونية، تعمل على عرض استثمارات زائفة في مجال الماس، حيث تم توجيه تهم إلى 27 شخصا، بعد التعرف على 1200 ضحية.

وأضافت أن الخسائر الإجمالية المتعلقة بعملية النصب تزيد عن 30 مليون يورو، في حين تم حجز حوالي 4,5 ملايين يورو من أصول العملية الإجرامية، أغلبها مبالغ نقدية وحسابات مصرفية.

وكان المتهمون يوهمون ضحاياهم بأنهم يشترون الماس بهدف إيداعه في استثمارات.