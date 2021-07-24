الأمم المتحدة: ثلثا سكان لبنان يواجهون خطر فقدان مياه الشرب

حذرت الأمم المتحدة من أن ما يربوا على أربعة ملايين في لبنان، ومن بينهم مليون لاجئ، يواجهون خطر فقدان إمكان الحصول على المياه الصالحة للشرب في ظل تأثير نقص التمويل والوقود والإمدادات على ضخ المياه.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في بيان : تقدر اليونيسيف أن معظم عمليات ضخ المياه ستتوقف تدريجياً في أنحاء البلاد في غضون أربعة إلى ستة أسابيع.

ويعاني لبنان انهياراً اقتصادياً دفع أكثر من نصف سكانه إلى براثن الفقر وفقدت عملته الليرة أكثر من (90%) من قيمتها في أقل من عامين.

وتسببت الأزمة المالية في نقص حاد في السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية وسط شح الدولار.

وقالت اليونيسيف إنه إذا انهار نظام إمدادات المياه العام، فقد تقفز كلفة المياه 200 % شهرياً في ظل الحصول على المياه من موردين من القطاع الخاص.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها بحاجة لأربعين مليون دولار سنوياً لتأمين المستوى الأدنى من الوقود والكلور وقطع الغيار والصيانة اللازمة لإبقاء منظومة المياه الحيوية تعمل.

ونُقل عن ممثلة اليونيسيف في لبنان، يوكي موكو، قولها في بيان: ما لم يُتخذ إجراء عاجل، فلن تتمكن المستشفيات والمدارس والمرافق العامة الحيوية من العمل.