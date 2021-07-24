مهرجان اسطوري وحضور جماهيري كبير… #جورج_وسّوف لأول مرة في #جدة

للإسبوع الخامس على التوالي تستمر شركة بنش مارك بمفاجأة جمهور جدة باستقطاب ألمع نجوم الغناء في العالم العربي، وهذا الأسبوع وبعد طول انتظار سلطان الطرب جورج وسّوف لأول مرة في المملكة العربية السعودية بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ضمن حفلات صيفجدة التي تقام في Jeddah Super Dome.

لم يكن استقبال جورج وسّوف لدى وصوله إلى مطار جدة اعتيادياً، حيث تجمهر المعجبون حول حرم المطار لاستقباله والترحيب به، وكان في استقباله أيضاً وفد من المنظّمين على رأسهم السيد حسنين.

حيث أعرب جورج وسّوف على أن سعادته لا توصف لتواجده في المملكة لأولمرة وقد غمره استقبال الحشود والمعجبون، وشكر شركة Benchmark المنظّمة وهيئة الترفيه السعودية على رأسها معالي المستشار تركي آلالشيخ، لدعوته للمشاركة بحفلات صيف جدة.

جورج وسّوف في جدة ولأول مرة، تحت تشديد كبير والتزام بإجراءات السلامة من قِبل شركة بنش مارك، والتي يرأسها السيد محمد زكي حسنين، حفاظً على سلامة الجمهور واحترامًا للإجراءات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة السعودية والتباعد الإجتماعي.

لم يكن حفل سلطان الطرب حفلاً عادياً بل كان أشبه بالأسطوري، حيث كانت أعداد الحشود خيالية فاقت كل التوقعات، وتوافدت للسهرمع سلطان الطرب والإستمتاع بأغانيه الطربية حتى ساعات الفجر الأولى.

من جهته قدّم سلطان الطرب جورج وسوف شكره وتقديره للجمهور، عقب وقوفه على المسرح، ومسّاهم من القلب قائلاً أن هذا الجمهور الذي يحبه ويستمع إلى أغانيه من سنين ولأول مرة يراه ويحتفل معه، وشكر المملكة العربية السعودية، وصرّح بأنه أول مرة يغني في المملكة وشكر الحضور جزيلاً.

كما شكر كبير هيئة الترفيه على اللفتة الكريمة وتمنى أن تتكرر دائما، موجّهاً معايدته الى جميع الحضور بمناسبة عيدالأضحى قائلاً اضحى مبارك جميعاً وقال: عساكم من عواده.

وتستمر شركة بنش مارك Benchmark بدعم المواهب السعودية الشابة، بتوجيه من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وذلك عبر إعطاء فرصة للفنانين والفنانات السعوديين الشباب لافتتاح حفلات موسم الصيف بوصلات غنائية، في إطار إظهارالمواهب السعودية ودعمها.