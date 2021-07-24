الصين تفرض عقوبات انتقامية على مسؤولين ومنظمات أمريكية

فرضت الصين عقوبات على 7 من كبار المسؤولين والمنظمات الأمريكية، رداً على إجراءات اتخذتها واشنطن ضد شخصيات صينية في هونغ كونغ، طبقاً لما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية في بيان أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.

وشملت القائمة السوداء لبكين، وزير التجارة الأمريكية السابق، ويلبر روس ورئيسة لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين ، كارولين بارثولوميو والمجلس الديمقراطي لهونغ كونغ وهو منظمة غير حكومية، وصوفي ريتشاردسون، رئيسة القسم الصيني لدى منظمة “هيومان رايتس ووتش”.

وكانت واشنطن قد تعهدت في وقت سابق من هذا الشهر بدعم المعارضة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ وفرضت عقوبات على 7 مسؤولين بالحكومة الصينية. وحذرت أيضاً الشركات بأن القيام بنشاط في هونغ كونغ ينطوي على مخاطر متزايدة.

وبفرض عقوباتها الجديدة، نفذت الصين قانوناً مررته مؤخراً لمواجهة العقوبات الأجنبية. ولم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن العقوبات.

جاءت تلك الخطوة قبل زيارة مقررة إلى الصين غداً الأحد، تقوم بها نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، وهي أول مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى تزور الصين منذ أن دخل جو بايدن البيت الأبيض.