تتجاوز 47 درجة.. رصد لمدن المملكة الأعلى حرارة اليوم

رصد المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، ‏مدن ‎المملكة الأعلى ‎حرارة لهذا اليوم.

واعتبارًا من بعد غد الاثنين، ستكون هناك كتلة هوائية حارة وجافة، تنعكس على الأرض برفع درجات الحرارة بشكل كبير ولافت.

ويُتوقع أن تؤثر الكتلة الهوائية الحارة بشكل مباشر على العاصمة الرياض، اعتبارًا من الاثنين؛ حيث يُتوقع أن تكون العظمى يوم الاثنين حول الـ47 درجة مئوية أو أقل بقليل.

وتتأثر الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية من المملكة مثل الأحساء، بارتفاع الحرارة، بحيث تتجاوز حاجز الـ47 درجة مئوية في بعض المناطق.

وجاءت المدن الأعلى حرارة كالتالي:

‎النعيرية 50 (محطة أتوماتيكية)

‎الدمام 47.5

‎القيصومة 47

‎الأحساء 46.8

‎رفحاء 44

‎عرعر 41