العثور على شخص غارقا في دمائه داخل السفارة الأمريكية بالكويت

أطلق موظف داخل السفارة الأمريكية بالكويت النار على نفسه، ما تسبب لمقتله في الحال.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فقد تلقت الأجهزة الأمنية صباح اليوم بلاغاً يفيد بوجود حالة انتحار في مبنى السفارة الأميركية بمنطقة بيان.

على الفور انتقل رجال الأمن إلى مقر السفارة، وعثروا على موظف الأمن داخل دورة المياه.

وأفاد المصدر الأمني أن رجال الأمن وجدوا المنتحر مصاباً بطلقة نارية في الرأس وبجانبه مسدس ويدعى (جاجاديش) وهو هندي الجنسية، ويبلغ 44 عاماً.

تم رفع الجثة من قبل رجال الأدلة الجنائية، ونقلها إلى الطب الشرعي، وذلك لتحديد وقت الوفاة ومعرفة ملابسات الواقعة.