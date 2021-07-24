جرائم الحوثي باليمن.. 4 آلاف انتهاك بالقطاع الصحي ومقتل 62 طبيبا وممرضة

لا تزال مليشيا الحوثي المتمردة باليمن، تمارس انتهاكاتها في جميع مناحي القطاعات، حيث وثق تقرير حقوقي آلاف الانتهاكات بالقطاع الصحي.

وبحسب التقرير فإن 4 آلاف انتهاك طالت المرافق الصحية والعاملين في المجال الصحي، في 15 محافظة يمنية.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقريرها اليوم السبت، أنها وثقت 4121 انتهاكاً طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي خلال الفترة من مايو 2017م وحتى مايو 2021م.

وذكرت وسائل إلام محلية عن الشبكة، أن الانتهاكات شملت القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والإصابات وجرائم الاعتقال والإخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين، إضافةإلى الإعدامات الميدانية والاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات والاستهداف المباشر بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

ونقل الفريق الميداني للشبكة أن 62 حالة قتل منها 29 حالة قتل طالت أطباء و14 حالة قتل طالت ممرضين و19 حالة قتل لسائقي سيارات الإسعاف، و 167 حالة اعتقال واختطاف تم أغلبها أثناء تواجدهم في المستشفيات والمراكز الطبية أو عياداتهم الخاصة”.

كما رصد التقرير نحو 1240 حالة انتهاكات طالت المنشئات الصحية والمستشفيات.