ضربة أمريكية.. قتلى وجرحى بين عناصر الحرس الثوري وحزب الله في سوريا

وجهت القوات الأمريكية ضربة موجعة، لأهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله في سوريا.

وبحسب ما تم تداوله فقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أنها نفذت ضربات جوية استهدفت منشأتين في الأراضي السورية، حيث نفذ الطيران الحربي غارات جوية على مقرين لميليشيا كتائب سيد الشهداء ومقر لحزب الله بالقرب من معبر القائم الحدودي مع العراق.

وكانت ميليشيا كتائب سيد الشهداء قد أعلنت من جهتها، عن مقتل أربعة من عناصرها في القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف مقراتها.

كما استهدف طيران مسير مجهول الهوية أحد مقرات الحرس الثوري الإيراني في حي “تمو” وسط مدينة الميادين.

من جهته قام الحرس الثوري الإيراني باستهداف قاعدة حقل عمر النفطي براجمات الصواريخ المتمركزة بالقرب من قلعة الرحبة، وسط استنفار أمني لقوات الأسد والقوات الإيرانية في مدينة الميادين.