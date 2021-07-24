دخول الحرس الثوري الإيراني لقمع الحشود الغاضبة بالأحواز العربية #الاحواز_تنتقض

مع تزايد واتساع رقعة الغضب في محافظة خوزستان وتوابعها، خاصة بالأحواز العربية، تدخلت قوات الحرس الثوري الإيراني لقمع الحشود الغاضبة.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي دخول قوات الحرس الثوري الإيراني إلى مدينة معشور، لأجل قمع المدنيين الغاضبين.

الإعلامي الإيراني ماجد العباسي ذكر على حسابه في تويتر أن الاحتجاجات مستمرة بقوة في مدن الأحواز العربية وباقي مدن محافظة خوزستان.

وأضف أن الاحتجاجات انتقلت إلى مناطق أخرى في البلاد وعلى رأسها مدينة تبريز عاصمة أذربيجان الإيرانية ثم بعض المدن في محافظات طهران، خراسان، لرستان وبوشهر، مؤكدا أن القمع مستمر.

ووثق مقطع فيديو مسيرات احتجاجية في تبريز اليوم ٢٤ يوليو

المتظاهرين، وهم يخاطبون قوات الأمن و ينادونهم بعبارات ” عديمي الشرف”.

يذكر أن قوات نظام الملالي كانت قد أقدمت على اعتقال المئات من الأحوازيين، حيث تجاوز عدد المعتقلين في الأحواز 350 معتقلا خلال حملة الاعتقالات الجماعية التي شنتها الأجهزة الأمنية الإيرانية بحق النشطاء الأحوازيين في الأيام الماضية.