الصحة تحذر من مادة كارثية يستخدمها البعض في تبييض الأسنان

حذرت وزارة الصحة،اليوم، في محتوى مرئي توعوي من عادة كارثية يقوم بها كثيرون-للأسف- لتبييض أسنانهم.

و قالت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا تستخدم الفحم لتبييض أسنانك.

و أوضحت الوزارة في مقطع توعوي أن هناك من يدعون أن الفحم مفيد في تبييض الأسنان،مؤكدة خطورة الفحم على طبقة الميناء الخارجية للسن، حيث يؤدي إلى تآكلها بالفعل.

و أهابت الوزارة باستخدام الطرق الصحيحية للعناية بالفم و الأسنان مثل استخدام الفرشاة و المعجون وخيط الأسنان، وزيارة طبيب الأسنان لإيجاد الطريقة المناسبة لتبييض الأسنان.