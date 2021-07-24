بعد قطع الإنترنت.. مشاهد مروعة لإطلاق الرصاص الحي على عرب الأحواز

وثق مقطع فيديو انتهاكات واسعة بحق المتظاهرين السلميين ، في الأحواز العربية عاصمة محافظة خوزستان بإيران، حيث تقوم قوات الحرس الثوري ومليشياتها بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

ولأجل إخفاء الحقائق والانتهاكات قامت قوات نظام الملالي بقطع شبكة الإنترنت، حيث وثق مقطع الفيديو الذي نشره الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي أنه بعد قطع شبكة الإنترنت عن الأحواز ، يتم الآن ارتكاب مجازر مروعة من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية بحق الأحوازيين.

كما يظهر الفيديو عناصر من قوات الحرس الثوري وهم يرتدون زيا مدنيا ويقومون بإطلاق الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين.

وكانت التظاهرات في الأحواز العربية، قد تواصلت لليوم التاسع على التوالي ، حيث أسفرت عن 12 قتيلاً، إضافة إلى اعتقال 350، في وقت انضمت إليها تظاهرات انطلقت في محافظات لورستان وكردستان وأذربيجان الشرقية.

وقد اندلعت الاحتجاجات نتيجة أزمة المياه الخطيرة، حيث طالت معظم مدن الأحواز، واعتبرها الأحوازيون استهدافاً ممنهجاً من قبل النظام الإيراني لتهجير العرب من أهم المناطق ذات البعد الإستراتيجي والاقتصادي والأمني في إيران.

وذكرت وسائل إعلام أن عشرات المناطق والمدن والقرى، رفعت شعارات: ” كلا كلا للتهجير.. الموت لخامنئي.. الموت للنظام الإيراني”.

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد بعث نائبه إسحاق جهانغيري إلى الاحواز، حيث التقى مشايخ القبائل والوجهاء، لاحتواء الأزمة.

وكانت البطالة والحرمان والإهمال وعدم إنشاء البنية التحتية المطلوبة في مدن وقرى الأحواز من أهم مطالب الوجهاء والمشايخ خلال لقاء جهانغيري، وأكدوا أن أزمة الماء ليست الوحيدة التي يعاني منها سكان الأحواز العرب.