مليشيا الحوثي نهبت 60% من المساعدات الإنسانية باليمن

يوما بعد يوم تتكشف الحقائق، حول الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، بعد الانقلاب على الشرعية في البلاد.

رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات في اليمن عرفات حمران أكد أن الميليشيات الحوثية نهبت 60% من المساعدات الإنسانية وتسرق الطعام من أفواه الجياع.

وحول حجم المأساة أكد في تصريحات متلفزة أنه يجب أن 70% من سكان اليمن يقعون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا.

وأضاف أن الأمم المتحدة استلمت منذ عام 2014 ، حوالي 32 مليارا دولار لأجل إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، لكن المساعدات اليمنية، تصل معظمها إلى العاصمة صنعاء، والتي تخضع منذ الانقلاب على الشرعية لسيطرة مليشيا الحوثي.

يذكر أن قيادات المليشيا كانت قد تبادلت الاتهامات حول فساد هائل ونهب أموال اليمنيين، الذين يعيشون مأساة إنسانية هي الأسوأ في العالم.

وقد اتهم قيادي حوثي أحد قيادات الميليشيا بشراء فيلتين بلغت قيمتهما ستة ملايين و200 ألف دولار.

وكان سلطان السامعي عضو مجلس الانقلابيين، قد كتب في تغريدة له على تويتر، إن قياديا حوثياً – لم يذكر اسمه- اشترى مؤخرا فيلتين بـ 6 ملايين دولار، وأن هذا القيادي “كان حافي القدمين”، قبل اجتياح صنعاء في سبتمبر 2014 على يد مليشيا الحوثي.