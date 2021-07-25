الصين تتصدر جدول ميداليات أولمبياد طوكيو

تصدرت البعثة الصينية جدول ميداليات أولمبياد طوكيو، بأربع ميداليات، بعد نهاية اليوم الافتتاحي، في الوقت الذي ضاعف فيه ريتشارد كاراباز الميداليات الذهبية التي حصلت عليها الإكوادور في تاريخ مشاركتها الأولمبياد.

وكانت الصينية تشيان يانغ أول رياضية تحصد ميدالية ذهبية في العاصمة اليابانية، بعدما فازت بمسابقة الرماية ببندقية ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار للسيدات.

وفازت الصينية سون يوين بالميدالية الذهبية في مسابقة فردي سلاح الشيش للسيدات، فيما فازت مواطنتها هو تشيهوي بالميدالية الذهبية لمنافسات رفع الأثقال لوزن 49 كيلوغراماً للسيدات.

وحصد بانج وي الميدالية الأخيرة للصين في اليوم الافتتاحي، بعدما حصل على برونزية مسابقة الرماية بمسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار للرجال.

وقدم كاراباز أداءً مذهلاً ليتوج بالميدالية الذهبية لسباق الدراجات على الطرق للرجال، ليصبح ثاني رياضي من الإكوادور يفوز بميدالية ذهبية في الأولمبياد.

وجاءت بعثتي اليابان وإيطاليا في المركز الثاني مناصفة في جدول ترتيب الميداليات بميدالية ذهبية وأخرى فضية لكل منهما.

وحصدت كوريا الجنوبية ثلاث ميداليات، من بينها تتويج الثنائي كيم جي ديوك ومواطنته آن سان في مسابقة رماية القوس والسهم لفئة الفرق المختلطة.

ولاتزال بعثة أمريكا غائبة بشكل ملحوظ عن جدول الميداليات، خاصة وأنها أنهت اليوم الأول من الأولمبياد دون تحقيق أي ميدالية منذ أولمبياد ميونخ في 1972.