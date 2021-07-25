وظايف_شاغرة… آخر موعد للتقديم في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية بالبنك المركزي.. اليوم

ينتهي اليوم الأحد، التقديم عبر برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية للجنسين، الذي أعلن عنه البنك المركزي.

وسيكون التوظيف بدوام كامل وراتب شهري، إضافة إلى تأمين طبي للأسرة والوالدين، فضلاً عن مزايا وظيفية جاذبة، ودورات خارجية.

وأكد «المركزي» أن البرنامج يهدف إلى تنمية القدرات الاستثمارية، حيث يتضمن التدريب النظري والتطبيقي في مجالات (تطوير الخبرات في الأسواق العالمية وإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية والتواصل الفعال والتفكير الاستراتيجي).

ولفت إلى أنَّ البرنامج تمَّ تصميمه بالتعاون مع كلية «وارتون» الأمريكية، الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية.