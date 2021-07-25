اولمبياد طوكيو.. الارجنتين تتخطى مصر

فاز المنتخب الأرجنتيني الأوليمبي، بهدف نظيف أمام المنتخب المصري، في لقاء الجولة الثانية من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية «أوليمبياد طوكيو 2020» بالمجموعة الثالثة.

وسجل فاكوندو ميدينا لاعب منتخب الأرجنتين الهدف الأول في شباك منتخب مصر الأوليمبي في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وانطلقت مباراة منتخب مصر الأوليمبي والأرجنتين في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت اليابان – التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت مصر، حيث إن فارق التوقيت بين مصر واليابان يصل إلى 7 ساعات.

وكانت مصر حصد نقطة ثمينة من إسبانيا بعد تعادلهما دون أهداف الخميس في «سابورو»، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم، ضمن أوليمبياد طوكيو الصيفي الذي افتتح رسميًا الجمعة.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الأرجنتيني 2 / صفر، حيث سجل هدفي المنتخب الأسترالي لاشلان واليس وماركو تيليو في الدقيقتين 14 و80.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ومصر في أوليمبياد طوكيو.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى النقطة الثالثة بالمركز الثاني، خلف أستراليا بالمركز الأول برصيد 3 نقاط، ويحل المنتخب الإسباني بالمركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، في حين يتذيل المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.