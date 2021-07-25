وزير الخارجية يزور باكستان الأسبوع الجاري

يجري وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، زيارة إلى باكستان، خلال الأسبوع الجاري تستمر يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين في إسلام آباد.

وقال مصدر، إن وزير الخارجية سيعقد اجتماعات مع كل من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، وقائد الجيش الباكستاني، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات وبينها المجالين العسكري والنفطي، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الألمانية.

ووفق المصدر ، يستعرض “بن فرحان” خلال الزيارة تطورات الحرب في اليمن في ضوء رفض ميليشيا الحوثي التجاوب مع مبادرات السلام الأممية والإقليمية نتيجة استمرار الدعم الإيراني على الصعيدين العسكري والمادي للحوثيين وكذلك قضية محادثات الملف النووي الإيراني.

وكشف المصدر عن أن وزير الخارجية الباكستاني سيطلع نظيره السعودي على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالأزمة بين إسلام آباد ونيودلهي حول إقليم كشمير والموقف الباكستاني من جهود إحلال السلام في أفغانستان وانعكاسات قرار واشنطن سحب قواتها من هناك.

وتأتى زيارة وزير الخارجية إلى باكستان بعد حوالي شهرين من اللقاء الذي جمعه مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وكان وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، أكد في التاسع من مايو الماضي، أن المملكة ستعمل على تشجيع خفض التوتر بين باكستان والهند، وأشاد بدور باكستان الحاسم في عملية السلام الأفغانية.