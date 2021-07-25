متحدث “الصحة”: رصد آلاف التحورات والطفرات لـ #كورونا.. و 4 منها فقط مثيرة للقلق

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه تم رصد آلاف التحورات والطفرات لفيروس كورونا منها ما هو غير مهم وغير مقلق، مشيرا إلى أن هناك 4 منها فقط مثيرة للقلق حسب رأي العلماء هي “ألفا، بيتا، غاما، دلتا”

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم، أن حدة المرض في متحور كورونا “دلتا” قد تكون أعلى في بعض الصفات والأعراض، لافتا إلى أنه تم إعطاء 24,369,731 جرعة من لقاحات كورونا في السعودية منذ بدء التطعيم وحتى اليوم.

وعن موسم الحج، أكد متحدث وزارة الصحة، تحقيق نجاحات في الخطة الصحية خلال موسم الحج، قائلا: “نجاح موسم الحج محل إشادة عالمية”.