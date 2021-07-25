الأخضر يغادر رسميا منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية بعد الخسارة أمام ألمانيا #كلنا_السعودية #السعوديه_المانيا #المنتخب_الاولمبي

غادر المنتخب السعودي، رسميا منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، بعد الخسارة أمام المنتخب الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وأنهى الأخضر مباراته الأولى أمام ساحل العاج بالخسارة بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

ودخل الأخضر لقاء ألمانيا بتشكيل ضم في حراسة المرمى محمد الربيعي، خط الدفاع: سعود عبدالحميد وعبدالإله العمري وعبدالباسط هندي وياسر الشهراني، وخط الوسط: علي الحسن وسلمان الفرج وسامي النجعي، وخط الهجوم: سالم الدوسري وعبدالله الحمدان وأيمن الخليف.