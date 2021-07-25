“فلكية جدة”: الأحدب يقترن بالمشترى الليلة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشترى مساء اليوم، في ظاهرة سماوية مشاهدة بسهولة المجردة.

فبعد 24 ساعة من حركة القمر المدارية باتجاه الشرق 4.75 درجة سيكون إلى الجنوب السماوي لكوكب المشترى وسيشاهد الثنائي معا طوال الليل حيث سيوفر المشهد فرصة لالتقاط الصور.

إن ظهور القمر قرب المشترى يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 373,000 كيلومتر فقط في حين أن المشترى يبعد حوالي 614 مليون كيلومتر في الوقت الحالي.

كوكب المشترى رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم “أقمار غاليلو” وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا – حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشترى.

خلال الساعات المتبقية من الليل ستنتقل هذه الأجسام ظاهريا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها.