تونس تنتفض ضد الإخوان.. متظاهرون يقتحمون مقرات النهضة في المحافظات

شهدت مجموعة من المحافظات التونسية، اليوم الأحد، احتجاجات غاضبة اقتحم على إثرها محتجون مقرات حركة النهضة في محافظات تورز والقيروان وسيدي بوزيد وسوسة.

واقتحم محتجون بمحافظة توزر جنوبي تونس مقر حركة النهضة وتهشيم محتوياته وحرقه، بالتزامن مع اقتحامات بالقيروان وسيدي بوزيد.

وتزامنت تلك الاقتحامات مع العديد من الوقفات الاحتجاجية التي تشهدها أغلب المحافظات التونسية منها صفاقس ونابل وقفصة وسوسة والمهدية، للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أن زمن الطبقة الحاكمة في تونس انتهي وأنه لم يعد مسموحا للتونسيين السكوت على التقصير الحكومي، مشيرا إلى أن القوى الحاكمة خيبت آمال التونسيين وفشلت في معالجة الأزمات الصحية والاقتصادية.