إعلان البدء في بيع تذاكر سباق “جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1”

أعلنت وزارة الرياضة، وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم الأحد طرح تذاكر حضور سباق “جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1″، إحدى جولات سباقات الفورمولا1 لهذا العام 2021م، والذي سيقام في المملكة لأول مرة، خلال الفترة من 3 – 5 ديسمبر المقبل، على كورنيش مدينة جدة.

وتقرر طرح 40% من التذاكر الخاصة بحضور السباق المرتقب، على أن تكون هذه النسبة قابلة للزيادة في المستقبل، وفق التحديثات التي ترد للجنة المنظمة للسباق من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا covid 19، وذلك حرصاً على مراعاة جميع معايير الصحة والسلامة لجميع الجماهير والسائقين والإداريين والمشاركين، فيما سيكون حجز وبيع التذاكر الخاصة بالسباق متاحاً الآن عبر الموقع الإلكتروني.

من جهته صرح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أننا نسعد اليوم بإعلان طرح تذاكر حضور سباق “جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1″، والذي تستضيفه بلادنا الغالية في ديسمبر المقبل على كورنيش جدة، هذا السباق المنتظر والذي لم يكن ليقام في وطننا الغالي ولأول مرة لولا الله ثم الدعم الكبير والمتواصل الذي نحظى به في القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة ، والدعم والمتابعة الكبيران اللذان يوليهما الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، لكافة الأحداث والفعاليات العالمية التي تنظمها بلادنا، وتذليل كل الصعاب في سبيل تنظيم حدث رياضي عالمي، وإظهاره للعالم أجمع في أبهى صورة”.

وأضاف أننا سنبرهن للعالم أجمع، وبقيادة طموحة، أن المملكة باتت موطناً استثنائياً لسلسلة السباقات الأعرق في العالم، ونتطلّع إلى تقديم سباق لا يُنسى لجميع محبي وعشاق رياضة المحركات، سواء من سيشاهد عبر الحلبة أو خلف الشاشات”.

وتُتيح جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 للمشجعين، 3 أنواع من التذاكر خلال أيام السباق الثلاثة، وهي: نادي البادوك، الضيافة الراقية، والمنصات الرئيسة، على أن يبدأ سعر تذاكر المنصة الرئيسة من 1800 ريال سعودي للحزمة الكاملة، حيث سيستمتع حاملو التذاكر بالإطلالة المميزة على خط البداية والنهاية، والمنطقة فائقة السرعة في القسم الأخير من الحلبة عند المنعطفين 26 و27، إذ تتخطى سرعة السيارات عند المنعطفين حاجز الـ 322 كلم/ساعة.

كما يمكن لمشجعي الفورمولا1 زيارة نادي البادوك، للاستمتاع بنهاية أسبوع في حلبة كورنيش جدة في مبنى مرائب الصيانة والفرق، ويستطيع حاملو تذاكر نادي البادوك مشاهدة السائقين وأساطير الفورمولا1 من جهة، ومشاهدة منطقة الصيانة وشبكة الانطلاق، وكذلك حصص التجارب والسباق من جهة أخرى، وسيتمكن حاملو التذاكر من متابعة بطولة العالم للفورمولا1، مع عدد من النشاطات الترفيهية والمهرجانات وحفلات الموسيقى المصاحبة، والتي ستُقام حول الحلبة، وفي منطقة المشجعين طوال نهاية الأسبوع بشكل مباشر.