توقعات طقس الإثنين.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس غد الإثنين في المملكة 16/ 12/ 1442 الموافق 26/ 7/ 2021.

وقال إنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة.

بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على شمال شرق المملكة.