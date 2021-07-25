جريمة هزّت اليمن.. العثور على طفل منزوع الأعضاء بجوار مركز لتدريب مليشيا الحوثي

في واقعة جديدة وغير معهودة على المجتمع اليمني ، تم العثور على جثة طفل منزوع الأعضاء بالقرب من مركز تدريب تستخدمه مليشيا الحوثي المتمردة بالبلاد.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عاما، حيث وجد مقتولاً ومنزوع الأعضاء الداخلية في منطقة وادي رماع، الذي تتخذ منه ميليشيا الحوثي موقعاً لتدريب مجنديها، في مديرية جبل الشرق، بمحافظة ذمار وسط البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة أن الطفل “عبدالجليل أحمد عبده فارع” ينحدر من مديرية عتمة، قد عثر على جثته بعد أسبوع من اختفائه من أمام منزلهم في مدينة الشرق، وقد شرحت جثته وانتزعت منه أعضاؤه الداخلية (القلب، الكلى، والكبد).

وأضافت أنه عثر على الطفل يوم الجمعة، في شعب ذران بوادي رماع.

يذكر أن حوادث اختفاء الأطفال، الذين يعثر عليهم غالباً كانت قد جندتهم الميليشيا وزجت بهم في حربها ضد القوات الحكومية.