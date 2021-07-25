وزير الرياضة للاعبي الأخضر الأولمبي: “ماقصرتوا.. كنتم الأفضل والأقرب للفوز” #كلنا_السعودية #السعوديه_المانيا #المنتخب_الاولمبي

تقدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالشكر للاعبي الأخضر الأولمبي، بعد المباراة التي جمعته مع ألمانيا، اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال عبر حسابه على “تويتر”، اليوم: “شكراً للأخضر الأولمبي.. ماقصرتوا.. كنتم الأفضل والأقرب للفوز.. ننتظر منكم المزيد، ونتيجة إيجابية في المباراة المقبلة”.

وودع الأخضر، منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” بعد خسارتين متتاليتين أمام ساحل العاج بنتيجة 2-1، وأمام ألمانيا بنتيجة 3-2.