التجمع الصحي بمكة يتعهد بالانتصار لأطباء تم الاعتداء عليهم بمستشفى النور

أصيب 3 أطباء في اعتداء من قبل 3 أشخاص داخل قسم العناية المركزة في مستشفى النور التخصصي بمكة.

وقال المتحدث الرسمي في تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم عبدالله المسعودي، إن الأشخاص قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي ما تسبب في إصابات طفيفة للأطباء إضافة إلى تلفيات في القسم، الأمر الذي استدعى الاتصال بالجهات الأمنية التي قامت بدورها وفتحت تحقيقا في الحادثة”.

وأضاف: “يحرص تجمع مكة المكرمة الصحي على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً، ولن يألوا التجمع الصحي جهداً في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى حيث يتم متابعة القضية من قبل الإدارة القانونية بالتجمع الصحي”.

يذكر أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.