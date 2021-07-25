500 شركة عمرة تتأهب لاستقبال معتمري الخارج غرة محرم

قال هاني علي العميري عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن ٥٠٠ شركة ومؤسسة عمرة تتأهب لاستقبال معتمري الخارج لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام بدءاً من غرة شهر محرم مع اشتراط التحصين و حسب معايير وبرتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.

وأضاف: “هناك أكثر من ٦٠٠٠ وكيل عمرة خارجي و نحو ٣٠ موقعا ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكتروني مبيناً أن جميع الخدمات والباقات إكترونية تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمره بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C لافتاً إلى أن شركات العمرة السعودية تقدم بالباقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية”.

وتابع: “من خلال المنصات الالكترونية يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة لتقديم الخدمات”.

و أكد أن شركات ومؤسسات العمرة مهيأة وتم أخذ جميع الدورات الصحية للوقاية وإدارة الحشود للموظفين والعاملين لديها، مضيفًا أنه تم تفعيل أعمال عدد من هذه الشركات وباقي الشركات والمؤسسات الأخرى جار إنهاء إجراءات تفعيلها لموسم العمرة بهذا العام من قبل وزارة الحج والعمرة والجهات المختصة.