175 ألف ريال أحد الشروط.. آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية للموسم الرياضي الجديد

أوضحت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية للموسم الرياضي 2021-2022.

حيث ذكرت لجنة الحكام بأنه يجب رفع طلب الإسناد قبل 16يومًا من موعد المباراة وإرفاق الحوالة الخاصة أو تسليم شيك مصدق قبل المباراة بـ 16 يومًا، وأن يكون الخيار الأول 4 حكام غير سعوديين مقابل ( 175 ) ألف ريال والخيار الثاني 5 حكام غير سعوديين بـ ( 219 ) ألف ريال .

وأضافت لجنة الحكام “في حال قام الناديان بالطلب والتحويل لنفس المباراة ، يتم اعتبار الطلب من النادي الذي أتم الحوالة أولاً، ويتم إعادة الرسوم للنادي الآخر”.