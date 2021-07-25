الدفعة الثالثة من منحة المملكة النفطية تصل عدن

وصلت الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، وذلك عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة من مليشيا الحوثي المتمردة.

إجمالي كمية الدفعة الثالثة بلغ 75 ألف طن ديزل، و حيث باشرت الجهات المختصة على الفور عملية تفريغها ونقلها إلى خزانات شركة مصافي عدن تمهيدا لضخها إلى خزانات شركة النفط التي تقوم بدورها بتزويد محطات الكهرباء بالوقود لتعزيز وتحسين عملية توليد الطاقة الكهربائية.

وكانت عدن كما المحافظات الأخرى، قد شهدت خلال الأشهر الماضية، تحسنا إيجابيا بنسبة توليد الطاقة الكهربائية، بالاستفادة من منحة المملكة النفطية ، والتي تستهدف تشغيل نحو 80 محطة كهرباء بالمحافظات المحررة.

يأتي ذلك في إطار تواصل جهود التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين الحكومي، من أجل المساهمة بشكل مباشر في تحسين مستوى أداء قطاعات الخدمات الأساسية والصحة والتعليم ومواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة الراهنة.