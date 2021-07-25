آخر فضائح الحرس الثوري الإيراني.. تأجير بطاقات عسكرية لـ ” داعش”

في تطور جديد لما تقوم به المليشيات التابعة لإيران في سوريا، أقدم الحرس الثوري الإيراني على سحب بطاقات عسكرية من عناصره، ومنحها لعناصر تنظم داعش.

وبحسب ما تم تداوله فإن الحرس الثوري الإيراني قام بتأجير بطاقات عسكرية لعناصر داعش، حيث بدأت قيادات الحرس الثوري الإيراني بسحب بطاقات التعريف العسكرية من عناصرها في البادية السورية، بعد انتشار ظاهرة تأجيرها للمهربين وعناصر تنظيم داعش.

وقد تم إبلاغ إدارة المقرات والدوريات والمعسكرات بالمباشرة بسحب البطاقات.

وفي التفاصيل أيضا فقد تجاوز عدد البطاقات المسحوبة ضمن الحملة (٣٥٩) بطاقة، حيث تعمل الميليشيات على إعادة مطابقتها مع البيانات الموجودة لديها والعمل على آلية جديدة تضمن عدم استغلالها.

كما تعمل على منح عناصرها ورقة مؤقتة صالحة لمدة ٤٨ ساعة على أن يتم تجديدها من قبل الكتيبة التي يتبع لها العنصر.