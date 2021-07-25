مجلس وزراء الداخلية العرب يعلن دعمه للمملكة في مواجهة عمليات الحوثي الإرهابية

أدان مجلس وزراء الداخلية العرب العملية الإرهابية الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

وأكد في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس أننا ندين بأشد العبارات العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية والتي كان آخرها إطلاق عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) وصاروخ باليستي بإتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة اليوم الأحد، والتي تمكنت قوات الدفاعات الجوية بالمملكة من اعتراضها وتدميرها.

وأضاف أن الأمانة العامة للمجلس تشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها هذه المليشيات المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية، والتي تستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية، وترمي من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بممارسات عدوانية متعمدة ومنتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومتجاهلة لكل الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع الدائر في اليمن.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك في مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية ، كما تجدد مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، ولقوات التحالف لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال العدائية التي تقوم بها هذه المليشيات.