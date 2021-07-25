ضربة موجعة للمليشيا.. 22 قتيلا حوثيا  في جبهة الكسارة بمأرب

تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير عدة مواقع في مديرية رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، بعد سلسلة من المعارك مع مليشيا الحوثي المتمردة أسفرت عن مقتل العشرات من المليشيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر ميداني أن الجيش والقبائل حرروا العديد من المناطق من قبضة الحوثيين، من بينها منطقة الكتف بالكامل ومنطقة راس السمر إضافة إلى تحرير جبل العليب.

وأسفرت المعارك عن خسائر بشرية في صفوف الحوثيين، إضافة إلى تدمير 3 أطقم حوثية ومصرع جميع من كانوا على متنها من خلال غارات مقاتلات التحالف العربي.

كما قتل ما لا يقل عن 22 عنصرًا من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأحد، في كمين مُحكم نصبته قوات الجيش والقبائل في جبهة الكسارة شمال غربي محافظة مأرب.

وأفاد مصدر ميداني، أن الجيش والقبائل أحكموا نصب كمين لمجاميع من مليشيا الحوثي الإرهابية عند محاولتها التسلل إلى مواقعهم في الكسارة، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 22 عنصرا حوثيًا.

وأكد أن الجيش ورجال القبائل ألقوا القبض على عدد من عناصر المليشيا في ذات الكمين، واستعادوا أسلحة وذخائر متنوعة من حوزة المليشيا.