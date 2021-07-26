وفاة منافس عمره 14 عاماً بسباق للدراجات النارية في إسبانيا

توفي المتسابق هوغو ميلان (14 عاماً) في سباق للدراجات النارية للناشئين في إسبانيا يوم امس الأحد بعد تعرضه لحادث تصادم خطير في حلبة موتورلاند أراغون.

ووقع الحادث خلال مشاركة ميلان في كأس المواهب الأوروبية وهي إحدى فئات بطولة دولية للمنافسين الناشئين.

وقالت بطولة الفئة الأولى للدراجات النارية في بيان إن ميلان الذي تعرض للحادث عند المنعطف الخامس تلقي رعاية طبية فورية بعد الحادث لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وأضافت البطولة الأولى عبر موقع تويتر “نشعر بأسف بالغ وحزن شديد لرحيل المتسابق هوجو ميلان.. خالص الحب والدعم لأسرته وأصدقائه وفريقه”.