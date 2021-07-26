إسرائيل تقصف أهدافاً في قطاع #غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

شنّت مقاتلات إسرائيليّة ليل الأحد الإثنين غارات جوّية عدّة على أهداف في غزّة، بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع تسبّبت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل.

وقالت مصادر أمنيّة في غزة إنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة أطلقت صاروخين على الأقلّ على أرض زراعيّة شمال القطاع، بينما أطلقت أربعة صواريخ أخرى على موقع تدريب تابع لكتائب عزّ الدين القسّام، الجناح المسلّح لحماس، في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الغارات الجوّية، حسب مصادر طبية فلسطينية.

وردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، قلّصت إسرائيل الأحد إلى النصف منطقة الصيد المسموح بها قبالة غزّة، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقال الجناح العسكري في مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينية (كوغات) تقرّر تقليص منطقة الصيد المسموح بها في قطاع غزة من 12 ميلاً بحريّاً إلى ستّة أميال بحريّة.

وأضاف بيان كوغات أنّ القرار اتّخذ بسبب إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة في اتّجاه إسرائيل، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً للسيادة الإسرائيليّة.

وحذّر بيان كوغات من أنّ حماس المسؤولة عن الأنشطة في قطاع غزّة وعن جميع الأعمال التي تُنَفّذ انطلاقا من قطاع غزة باتجاه دولة إسرائيل، يجب أن تتحمّل تبعات أعمال العنف المرتكبة ضدّ مواطني إسرائيل.

وفي وقت سابق الأحد، أُخمدت حرائق في ثلاثة مواقع في منطقة صغيرة في أشكول” وفق بيان لجهاز الأطفاء أشار إلى أنّ التحقيقات “حدّدت السبب على أنّه بالونات حارقة.

والبالونات أداة تهدف إلى إشعال نيران في أراض زراعيّة محيطة بالقطاع الفلسطيني المحاصر.