غرفة الأحساء تكشف حقيقة اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لـ”اتحاد الغرف”

قال الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك الأمين العام في غرفة الأحساء، إنه لا صحة لما تم نشره في وسائل الإعلام حول اللائحة التنفيذية الجديدة لاتحاد الغرف السعودية.

وأوضح الأمين العام في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أن اللائحة التنفيذية الجديدة لم تعتمد بعد، مؤكدا أنه لم يصدر من غرفة الأحساء أو أحد مسؤوليها تصريح حيال ذلك.

وقال إن الغرفة تهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية الإعلامية عند تناول مثل هذه المعلومات.

وقال الدكتور إبراهيم مبارك، أن هناك فروقات جديدة في اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الغرف التجارية 2021 مقارنة بلائحة 2017، ومنها زيادة رسوم التصديق الورقي إلى 50 ريالا، والتصديق الإلكتروني إلى 35 ريالا.