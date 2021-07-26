تراجع أسعار النفط 1%.. و”برنت” عند 73.30 دولار 

تراجعت أسعار النفط 1% خلال تعاملات الإثنين وسط متابعة آخر مستجدات جائحة “كورونا” والفيضانات التي ضربت الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم سبتمبر بنحو 1.1% إلى 73.30 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم سبتمبر 1.2% عند 71.21 دولار للبرميل.

وأوضح “هاوي لي” الاقتصادي لدى “أو سي بي سي بنك” OCBC Bank أن أسواق الخام شهدت رد فعل مبالغا فيه في الأسبوع الماضي وذلك بعد توصل “أوبك+” لاتفاق لزيادة الإنتاج بدءًا من أغسطس.

وأشار إلى أن الموجة البيعية كانت مثل الموجات السابقة التي أثبتت أنها قصيرة الآجل، إذ قلص الخام خسائره على مدار الأسبوع، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وفي سياق منفصل، تشهد الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- زيادة في عدد إصابات “كورونا” تزامنًا مع معركتها ضد الفيضانات، كما شهد عدد من الدول زيادة قياسية في عدد الإصابات الجديدة في عطلة نهاية الأسبوع.