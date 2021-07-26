ارتفاع إصابات كورونا العالمية إلى 194.835 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات إلى 194 مليوناً و835 ألفاً و316 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و175 ألفا و129 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 176 مليونا و779 ألفا و229 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 39 ألفا و361 إصابة جديدة بفيروس كورونا و416 وفاة .

وأوضحت وزارة الصحة الهندية اليوم أنه بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 31 مليونا و411 ألفا و262 حالة، كما بلغ إجمالي حالات الوفاة 420 ألفا و967 حالة.

كما سجّلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة .

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع 3.756.856 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 91.527 وفاة.

وسجّلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل 92605 إصابات، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة وفاة.

وسجلت كوريا الجنوبية 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي الإصابات إلى 190 ألفًا و 166.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2077.